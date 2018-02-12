Прокурор запросил 24 года «строгача» для убийцы дочери бывшего гендиректора ЧТЗ

Гособвинение требует сурового наказания для обвиняемого в убийстве дочери бывшего топ-менеджера Челябинского тракторного завода.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе Челябинского облсуда, сегодня состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении продавца магазина-салона «Апартамент». В своем выступлении прокурор просила признать подсудимого виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба, умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Напомним, зверское убийство произошло 5 декабря 2016 года в Челябинске. окровавленное тело 44-летней Екатерины Платоновой было обнаружено в помещении мебельного салона «Апартамент». Из магазина с ножевыми ранениями также госпитализировали 24-летнего продавца. Через день следователи объявили, что он является главным подозреваемым.

По версии СК, женщина пришла в салон, чтобы расплатиться и забрать заказанную ранее душевую кабину. Однако сотрудник магазина заявил, что товар еще не доставлен. Это возмутило покупательницу. В ходе конфликта мужчина напал на клиентку с двумя ножам, не менее 170 раз ударив ее в разные части тела. Пытаясь избежать наказания, продавец придумал историю о двух мужчинах, преследовавших покупательницу, и для правдоподобности ранил себя.

Позднее задержанный отказался от первоначальных показаний и признался в убийстве. В ходе дальнейшего расследования подозреваемого в убийстве также обвинили в мошенничестве. У следствия имеются доказательства, что дочь бывшего гендиректора ЧТЗ передала продавцу 100 тысяч рублей за душевую кабину, однако молодой человек не внес эти данные в электронную программу и не оформил заказ товара у поставщика.

Не желая возвращать деньги, сотрудник магазина решил убить покупательницу. Накануне визита женщины он сломал работавшую в магазине видеокамеру, а после убийства поджег труп.

Кроме того, установлена причастность продавца к шести аналогичным мошенничествам в отношении других клиентов «Апартамента». Причиненный покупателям ущерб оценили в 220 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела заявлены гражданские иски супругом убитой на сумму 20 миллионов рублей и владельцем магазина на сумму 24 тысячи рублей, для обеспечения которых наложен арест на автомобиль обвиняемого.

В судебном заседании муж Екатерины Платоновой поддержал позицию обвинения, просил назначить подсудимому максимально возможное наказание. Следующее заседание по громкому убийству назначено на завтра: в прениях выступит сторона защиты.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.02.18

В Челябинске экс-следователь арестован за взятку в 5 млн рублей. / Властям можно: в Челябинске продолжают уродовать фасад ДС «Юность» рекламой (ФОТО). / В челябинском детсаду объявили карантин из-за кишечного гриппа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»