В Челябинске экс-следователь арестован за взятку в 5 млн рублей

Бывшего замруководителя следственного отдела Челябинска поместили под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе Центрального райсуда, вынесено постановление об избрании меры пресечения сотруднику Следственного комитета, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По версии силовиков, заместитель руководителя следственного отдела Курчатовского района намеревался получить 5 миллионов рублей за содействие предпринимательнице, в отношении которой с декабря 2017 года расследовал уголовное дело. Посредником сделки, по данным СК, выступил челябинский адвокат, известный защитой банды ОПГ, промышлявшей угонами элитных иномарок. Напомим, сотрудники УФСБ задержали юриста 9 февраля, на первом же допросе он дал показания против челябинского следователя. В тот же день замруководителя следственного отдела уволили со службы.

Накануне адвоката отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами клиентки. Примечательно, что история с передачей взятки в его деле уже не фигурирует. Отметим, расследованием коррупционного преступления занимается второй отдел по особо важным делам СУ СК России по Челябинской области.

Сегодня Центральный районный суд, опираясь на доводы следователя о том, что подозреваемый может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 10 апреля. Ходатайство стороны защиты о продлении до 72 часов срока пребывания обвиняемого в ИВС отклонено.

Челябинск, Юлия Димова

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