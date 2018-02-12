В Челябинске иномарка влетела в автобус, есть пострадавшие

В Челябинске легковушка врезалась в маршрутный ПАЗ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня вечером на Копейском шоссе. По данным очевидцев, водитель «Тойоты» на заснеженной дороге не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся автобусом 77-го маршрута.
От удара ПАЗ отбросило на ехавшую впереди «Ладу». В результате происшествия травмы получил водитель иномарки. Из-за аварии в час пик на оживленной магистрали образовалась огромная пробка.
«Куда гнал? Зачем?» – написал челябинец в соцсетях. «Повезло им всем там, баллоны не рванули», – прокомментировал ДТП еще один участник диалога.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится административное расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 12.02.18
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