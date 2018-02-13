Десятилетний магнитогорец упал с крыши девятиэтажки

В Магнитогорске 10-летний школьник упал с крыши многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 12 февраля у девятиэтажного дома по улице 50-летия Магнитки.

10-летний мальчик ученик школы №47 чудом остался жив, упав с крыши девятиэтажки. Состояние мальчика крайне тяжелое, но врачи не оставляют надежды на благополучный исход.

«Случай такой вчера был, – цитирует «Верстов.Инфо» информированный источник. – Сейчас Следственный комитет разбирается в случившемся. У ребенка высотные травмы. Сильно пострадал, но остался жив».

Челябинск, Виктор Елисеев

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