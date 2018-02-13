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Вторник, 13 февраля 2018, 11:16 мск

Челябинск

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Магнитогорские полицейские, задержанные за незаконную охоту, избежали наказания

Следственный комитет отказался заводить уголовное дело на полицейских, задержанных егерями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, завершена проверка информации о незаконной охоте на территории Малокизильского водозабора в Магнитогорске. В действиях сотрудников МВД отсутствуют признаки преступлений предусмотренных статьями 213, 258 285, 286 УК РФ – «Хулиганство», «Незаконная охота», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение должностных полномочий». По данным следователей, территория, на которой были задержаны полицейские, не обладает особым правовым статусом, запрещающим нахождение на ней с охотничьим ружьем. В связи с отсутствием состава преступления принято решение об отказе в уголовном преследовании сотрудников городского отдела полиции.

Напомним, громкий скандал с участием силовых структур разразился в декабре 2017 года в Магнитогорске. В районе насосной станции работники лесного хозяйства остановили группу охотников на квадроциклах с ружьями наперевес. По словам егерей, мужчины были пьяны. Инспекторы обвинили охотников в браконьерстве, те рассмеялись им в лицо и заявили, что работают в органах внутренних дел. Затем один из мужчин показал удостоверение на имя начальника городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. По предварительным данным, силовик охотился еще с двумя коллегами. Вскоре на место прибыл замначальника городского отдела полиции, однако, по данным егерей, браконьеров в погонах не отправили на медосвидетельствование и даже не задержали. В ГУ МВД России по Челябинской области по факту случившегося организовали служебную проверку. Начальник магнитогорского отдела по борьбе с наркотиками отделался выговором.

История получила широкую огласку, к расследованию инцидента подключились федеральные СМИ. После новогодних праздников в Челябинскую область прибыла съемочная группа телеканала «Россия-24». Пытаясь записать интервью с представителями охотхозяйства, журналисты сами едва не стали фигурантами уголовного дела. К машине телевизионщиков подъехали полицейские и обыскали водителя и пассажиров, заявив, что поступил сигнал о наличии у них наркотиков. Когда запрещенных веществ у журналистов не нашли, выяснилось, что съемочная группа остановилась возле дома заместителя начальника отдела полиции Ленинского района, а сотрудников МВД вызвала супруга силовика, решив, что они наркоманы и ищут под окнами «закладки».

Челябинск, Юлия Димова

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