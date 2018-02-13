Финконсультант из Коркино взяла кредит по паспорту клиента

Сотрудница банка из Челябинской области предстанет перед судом за получение кредита по чужому паспорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия обвиняемая, работая в должности ведущего финансового консультанта одного из банков, воспользовавшись паспортными данными клиентки банка, подготовила фиктивную анкету заемщика на ее имя и фиктивный договор потребительского кредита на сумму около 150 тысяч рублей.

Банком на открытый лицевой счет было произведено зачисление средств по договору потребительского кредита, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Представителем банка заявлен гражданский иск, в обеспечение которого на имущество обвиняемой стоимостью 13 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.18

Магнитогорские полицейские, задержанные за незаконную охоту, избежали наказания. / Десятилетний магнитогорец упал с крыши девятиэтажки. / «Шанс спасти Челябинск»: власти Челябинска согласовали митинг против Томинского ГОКа 18 февраля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»