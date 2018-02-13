В Чебаркуле управляющая компания заставляла жильцов оплачивать свои почтовые расходы

Коммунальщики южноуральского муниципалитета пытались возместить почтовые расходы за счет собственников жилых помещений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Чебаркуле по требованию прокурора горожанину возвращены деньги, начисленные управляющей организацией за почтовые услуги на доставку квитанции.

Чебаркульская городская прокуратура в ходе проверки по обращению местного жителя, являющегося собственником помещения в многоквартирном доме, выявила нарушения в деятельности управляющей организации.

Установлено, что ООО «Управляющая компания «Жилфонд» в нарушение положений жилищного законодательства, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в квитанцию на оплату услуг включало почтовые расходы на ее доставку.

Возложение расходов управляющей организации, связанных с представлением платежных документов в соответствии нормами жилищного законодательства, не может быть возложено на собственников помещений в многоквартирных домах.

В этой связи руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого гражданину произведен перерасчет платы за услуги, оказанные организацией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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