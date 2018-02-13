Суровый уральский сувенир: челябинцы начали торговать смогом

Жители Челябинска научились зарабатывать на грязном воздухе.

Как передает корреспондент «Новый День», необычное предложение появилось на популярном интернет-сайте объявлений. Предприимчивые горожане предлагают всем желающим законсервированный челябинский смог. «Яркий сувенир, который произведен в Челябинске! Очень актуален на сегодняшний день! Консервированный челябинский смог!» – рекламирует автор сообщения.

Одна жестяная банка с душком любителям нетривиальных подарков обойдется в 200 рублей. На этикетке «консервы» изображена типичная для города картина – дымящие во все трубы заводы.

Одна порция челябинского смога вряд ли накроет получателя подарка выбросами, однако специфический аромат с примесями диоксида серы, формальдегида и сероводорода вскрывшему банку обеспечен.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.02.18

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