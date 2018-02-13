Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор директору фирмы, по вине которого погиб рабочий

Дело директора магнитогорской фирмы, рабочий которой погиб из-за незнания техники безопасности, вернули на повторное рассмотрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска 24 октября 2017 года директор строительной компании ООО «РД-Групп» оправдан по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Магнитогорец обвинялся в том, что являясь директором подрядной организации, в мае 2016 года при производстве работ на доменной печи Магнитогорского металлургического комбината допустил к работе сотрудников, которые не прошли обучение по охране труда и не владели знаниями о требованиях промышленной безопасности. В результате 35-летний электросварщик, поднимаясь на высоту в 8,5 метра, упал в технологический проем доменной печи, получив травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.

Прокурор в апелляционном представлении просил оправдательный приговор отменить как незаконный и необоснованный.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора. Оправдательный приговор в отношении отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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