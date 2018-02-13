В Челябинске выясняют подробности травмирования четырехмесячного младенца

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту получения травмы младенцем.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 9 февраля в больницу Тракторозаводского района областного центра доставлен 4-месячный мальчик с травмой головы.

«С учетом обстоятельств произошедшего, материалы уголовного дела, возбужденного в органах внутренних дел по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по инициативе следственных органов были переданы для расследования в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», – сообщили в силовом ведомстве. По некоторым данным, подозреваемым по делу проходит отец ребенка.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к его совершению.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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