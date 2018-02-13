«Психи, как подснежники…»: в Копейске незнакомец напал на четвероклассницу

Полиция Копейска выясняет обстоятельства нападения на ученицу четвертого класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте, произошедшем накануне вечером, сообщили в соцсетях горожане. Около 17 часов девочку возле школы №7 подкараулил незнакомец. По словам школьницы, мужчина схватил ее за капюшон и потащил за собой. Но быстро отпустил. «Пo неизвестным причинам (то ли спугнули, то ли caм испyгался) убежал в направлении четвертого участка. Огромная просьба: всем, ктo видeл или чтo-нибудь слышaл oб этом, сообщить в пoлицию», – говорится на странице группы «Подслушано Копейск».

В соцсетях предположили, что в городе орудует очередной педофил. «Весна. Психи, как подснежники, сейчас повылезают», – предупредила копейчанка. «По описанию похож на одного человека, живёт в соседнем подъезде моего дома. У него не в порядке с головой, разговаривает сам с собой частенько. Но не на 100% уверен, наговаривать на него не хочется», – сообщил еще один участник диалога.

Другие горожане заявили о необходимости провожать и встречать детей после уроков, чтобы оградить детей от насильников.

Историей с нападением на четвероклассницу уже заинтересовались в отделе МВД Копейска. В настоящий момент полиция проверяет сообщение в Интернете и просит родителей девочки связаться с ними по телефону.

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