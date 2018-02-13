В Челябинске вдвое выросла заболеваемость кишечными инфекциями

Жители Челябинской области стали чаще болеть кишечным гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за январь 2018 года в области зафиксировано 15,29 на 100 тысяч населения случаев острой кишечной инфекции ротавирусной этиологии. Данный показатель в 1,67 раза выше уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года. В Челябинске заболеваемость ротавирусом выросла в 1,95 раза (24,02 на 100 тысяч населения).

Напомним, дети подвержены заражению кишечными инфекциями в 15 раз чаще взрослых. Удельный вес детей в структуре заболевших составил 95 %. В основном, болеют дети до 6 лет, 72 % случаев приходится на малышей в возрасте до 3 лет.

В настоящий момент регистрируются заносы возбудителей ротавируса в детские образовательные учреждения. За минувший месяц пораженность детсадов достигла 17,5%, школ – 7,9%.

Напомним, 12 февраля карантин по кишечному гриппу был объявлен в филиале детского сада №286 в Ленинском районе Челябинска. По словам родителей, как минимум у четверых детей по возвращении домой проявились одни и те же симптомы – слабость, понос и сильная рвота. В администрации учреждения подтвердили лишь один случай заражения кишечной инфекцией, предположив, что ребенок подхватил вирус за пределами детсада.

Как правило, заражение ротавирусом происходит при употреблении инфицированной пищи, а также через воду, немытые овощи и фрукты, контактно-бытовым путем, реже – воздушно-капельным.

В случае возникновения у ребенка симптомов кишечного гриппа, необходимо обязательно вызвать врача на дом. Специалисты настоятельно просят родителей не заниматься самолечением, тем более, не отправлять больного ребенка в детский коллектив.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.02.18

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