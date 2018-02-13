Челябинцы увидят фильм-обладатель «Золотого льва» и кино «от комиссара Каттани»

В Челябинске пройдет фестиваль итальянского кино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с 14 по 25 февраля в Челябинске пройдет фестиваль итальянского кино RIFF. В афише 12 полнометражных картин и два альманаха короткометражек. Кинофестиваль стартует в кинотеатре имени Пушкина премьерой фильма «Закону тут не место».

Откроет форум руководитель образовательного отдела генерального консульства Италии в Москве профессор Джузеппе Ло Порто.

На церемонии открытия для гостей выступит певец из Италии Джузеппе Гуерико, весь вечер в буфете кинотеатра будут предлагаться итальянские десерты и кофе от друзей и партнеров фестиваля.

В художественной программе акцент будет сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски. «Большая афера в маленьком городе»– искрометная итальянская версия комедии «Большая афера» Дона МакКеллара. «О, мой Бог»!»– сатирическая лента о возвращении Христа на землю. Готово ли человечество к встрече с Ним? И какие трудности могут возникнуть у Него в современной Италии?

Романтическая комедия «Из Неаполя с любовью» – своего рода туристический киногид по Неаполю: фильм снимался на его улочках и при активном участии местных жителей.

В мелодраматической части программы публика увидит новый фильм знаменитого «комиссара Каттани». Микеле Плачидо переквалифицировался в кинорежиссера и успешно снимает фильмы, последний из который – «7 минут» – получил «Серебряную ленту», был представлен на Московском кинофестивале и еще 45 других кинофорумах.

По традиции в рамках смотра предусмотрено два региональных дня – День Апулии и День Рима. В День Апулии 17 февраля зрители смогут посмотреть сразу три фильма – документальный «Доброе утро, Таранто!», романтический роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» и мелодраму «Божией милостью». Рим предстанет во всей красе в фильмах «Прогулка по Риму», «Мария и Рим».

На закрытие RIFF 25 февраля зрители увидят еще одну громкую премьеру: фильм-победитель 73-го Венецианского кинофестиваля, история о юных певицах-сиамских близнецах, свободе и любви «Неделимые».

Челябинск, Виктор Елисеев

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