Прорвало: в Челябинске от водоснабжения отключили детские сады, школу и больницу

В Челябинске жилые дома и соцучреждения остались без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «ПОВВ», повреждение на водоводе в районе дома №29 по улице Салавата Юлаева зафиксировано накануне вечером. В результате коммунальной аварии оказались затоплены тротуары и междворовые проезды.

Горожане сообщили о протечке в аварийную службу. Прибывшие на место коммунальщики отключили от водоснабжения около десятка многоэтажек по улицам Салавата Юлаева (дома №29, 29»а») и Братьев Кашириных (№132, 132»а», 134, 134»а», 136»а»). В зону отключения также попали несколько детсадов, школа и больница.

В настоящий момент ремонтные работы на аварийном участке продолжаются. Дважды за сегодняшний день жителям подвозили питьевую воду в автоцистернах. Сроки ликвидации аварии и время возобновления подачи воды на данный момент неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.02.18

Челябинцы увидят фильм-обладатель «Золотого льва» и кино «от комиссара Каттани». / В Челябинске вдвое выросла заболеваемость кишечными инфекциями. / Ни славы, ни денег: Южный Урал не смог извлечь пользу из падения метеорита. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»