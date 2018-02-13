Экология подвела: десятки тысяч южноуральцев сбежали в другие регионы

В Челябинской области стремительно растут показатели миграционной убыли населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным Челябинсктата, в период с января по ноябрь 2017 года из региона уехали 90 тысяч 534 жителя, причем 84 тысячи 544 человека остались жить в России.

5,5 тысяч выбрали новым местом обитания страны СНГ, а 500 южноуральцев переехали на постоянное жительство в Германию, Израиль, Китай и другие регионы дальнего зарубежья. За тот же период на Южный Урал переселились чуть менее 300 иностранцев.

В целом, число вновь прибывших на Южный Урал по сравнению с 2016 годом, когда фиксировался миграционный прирост, снизилось почти на 5 тысяч.

Напомним, «чемоданные» настроения охватывают южноуральцев – в большинстве челябинцев – не первый год. Навсегда уехать из Челябинской области многих вынуждают проблемы экологии и безрадостная перспектива появления горно-обогатительного комбината – проекта Русской медной компании. И если рядовым горожанам намного сложнее решиться на переезд с финансовой точки зрения, то предприниматели все чаще голосуют ногами, боясь, что ухудшение экологической обстановки поставит под удар их бизнес.

Как уже сообщал «Новый День», областном центре уже разорились несколько компаний, специализировавшихся на малоэтажном строительстве.

Застройщики работали на юго-западе Челябинска, однако запланированная разработка Томинского месторождения медно-порфировых руд спугнула всех клиентов: не только перестали поступать новые заказы, но и ряд прежних заказчиков отказался от практически готовых домов, а те, кто уже приобрел дома и участки, в срочном порядке стали подыскивать новых покупателей.

Ранее о миграционном «тренде» среди молодежи также заявлял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По данным властей, в среднем, за год численность экономически активного населения Южного Урала сокращается на 10 тысяч человек. Между тем, исследования рекрутинговых агентств и порталов недвижимости показали, что всерьез о переезде задумываются две трети челябинцев.

Челябинск, Юлия Димова

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