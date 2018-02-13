«Единороссы» заставляют школьников собирать персональные данные родителей

В избирательную комиссию Челябинской области пожаловались на сомнительную анкету «Единой России», распространяемую с помощью учащихся школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения КПРФ, депутат Челябинской городской Думы Константин Нациевский направил жалобу в областную избирательную комиссию по поводу грубейшего нарушения закона о выборах.

По словам Константина Нациевского, в образовательных учреждениях Челябинской области начали распространять анкеты партии «Единая Россия», в которых родителей приглашают на выборы 18 марта, а заодно предлагают сообщить телефон, адрес, номер избирательного участка и другую персональную информацию.

«В мою общественную приемную все чаще стали обращаться родители южноуральских школьников с бланками таких анкет, – рассказал парламентарий. – Родители рассказывают, что детям раздают эти опросники классные руководители и учителя , попросив, чтобы их заполнили родители».

Кроме того, начиная с прошлой недели, от жителей Челябинской области стали поступать жалобы, что такие же анкеты агитаторы партии «Единая Россия» распространяют в поликлиниках, вузах, учреждениях социальной защиты, на предприятиях. Граждан просят заполнить анкету с персональными данными и дать согласие на использование, передачу и распространение персональных данных. Целью использования данных обозначено «уведомление граждан РФ об общественно значимых событиях». Срок хранения и обработки данных – три года.

«Зачем партии «Единая Россия» нужны паспортные данные граждан для оповещения о предстоящих выборах? – задаются вопросом представители компартии. – Рекламы в СМИ, наружной рекламы и печатной продукции для этого недостаточно? В листовке указано, что данные могут передаваться третьим лицам, так что отследить их дальнейшую судьбу вряд ли удастся».

Таким образом «Единая Россия» оказывает давление на избирателей, настаивает оппозиция, и обещает решить этот вопрос в судебном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.18

Экология подвела: десятки тысяч южноуральцев сбежали в другие регионы. / Прорвало: в Челябинске от водоснабжения отключили детские сады, школу и больницу. / Челябинцы увидят фильм-обладатель «Золотого льва» и кино «от комиссара Каттани». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»