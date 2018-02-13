Жертвы эксперимента: Челябинский смог замаскировался под снег (ФОТО)

В Челябинске свежевыпавший снег и ветер слегка разогнали ядовитый туман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с утра жители разных районов города отмечают относительную свежесть на улице после смены направления ветра – с северо-восточного на северный и северо-западный: «Всю ночь воняло во дворе, возле площади Революции. К утру да, развеяло», – написала горожанка в соцсетях.

Может быть, и развеяло, но с виду не скажешь (Челябинск, 13 февраля 2018)

В связи с этим синоптики уже сутки не объявляют НМУ, до этого не прекращавшиеся в городе ровно неделю. Между тем, в отдельных районах областного центра челябинцы продолжают наблюдать сильную загазованность и резкий химический запах.

На смог даже в период благоприятных метеоусловий жалуются жители ЧМЗ и Тракторозаводского района. «По дороге в аэропорт какой непередаваемый запах!», – поделился фотографией дымящих заводов участник сообщества «Вредные выбросы г. Челябинск».

«А что если наш миллионный город стал невольным участником эксперимента. Кем-то и кому-то проплаченным», – осторожно предположила еще одна горожанка. Другие сравнили областной центр с Хиросимой, напомнив, что пострадавших от взрыва даже не лечили: «И у нас ведь также. Вместо санаториев строят нам онкологии и наблюдают».

Так город выглядит без НМУ (Челябинск, 13 февраля 2018)

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 13.02.18

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