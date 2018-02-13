В «Горэкоцентр» Челябинска нагрянули силовики

В муниципальном предприятии Челябинска изъяли документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередные оперативно-следственные мероприятия прошли накануне в офисе «Городского экологического центра». В ГУ МВД России по Челябинской области цель визита силовиков пока не комментируют.

По некоторым данным, сотрудников антикоррупционного управления интересовала финансовая документация, подтверждающая факт хищения денег при обслуживании незаконно действующей городской свалки в Металлургическом районе.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников коммунальной организации возбудили весной прошлого года.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей «Горэкоцентра», завысив реальную стоимость работ, заключали фиктивные договоры с частными фирмами по вывозу твердых бытовых отходов на городскую свалку и уборке мусорных площадок на придомовых участках.

В результате действий аферистов со счетов муниципального предприятия пропало более 1 миллиона рублей. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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