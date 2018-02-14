На Южном Урале женщина и подросток отравились угарным газом

В Челябинской области два человека погибли от отравления угарным газом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в поселке Новый путь в Чесменском районе в ночь с 12 на 13 февраля.
В частном доме, где жила семья из трех человек, по предварительной информации, скопился угарный газ. В итоге 14-летний подросток и его 53-летняя мать погибли. Еще одного жильца удалось спасти.
Следственные органы выясняют все подробности происшедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.02.18
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