На Южном Урале женщина и подросток отравились угарным газом

В Челябинской области два человека погибли от отравления угарным газом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в поселке Новый путь в Чесменском районе в ночь с 12 на 13 февраля.

В частном доме, где жила семья из трех человек, по предварительной информации, скопился угарный газ. В итоге 14-летний подросток и его 53-летняя мать погибли. Еще одного жильца удалось спасти.

Следственные органы выясняют все подробности происшедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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