В Челябинске после домашних родов умер младенец

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 13 февраля в квартире одного из домов Калининского района областного центра обнаружено тело новорожденного мальчика.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. По предварительной информации, ребенок родился накануне в ходе домашних родов. На учете медиков женщина не состояла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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