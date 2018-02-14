Верховный суд обязал власти Златоуста вернуть восемь участков нацпарка «Таганай»

Верховный суд подтвердил законность требований прокурора о возврате земель особо охраняемых природных территорий в собственность государственного лесного фонда.

Как уже сообщал «Новый День», решением собрания депутатов Златоустовского городского округа в земли населенного пункта были включены восемь участков национального парка «Таганай», относящихся к лесному фонду и принадлежащих на праве собственности Российской Федерации.

«Указанное нарушение федерального законодательства выявлено Челябинской природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований закона при утверждении генеральных планов территорий населенных пунктов. Установлено, что лесные участки включены в границы города без соблюдения процедуры согласования и перевода земель из одной категории в другую», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки прокурором области предъявлен иск в интересах государства об оспаривании решения представительного органа, который судебным постановлением Челябинского областного суда удовлетворен. Нормативно-правовой акт отменен в части включения в городскую черту лесных участков, входящих в состав национального парка.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба главы города Златоуста – без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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