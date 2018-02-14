Все плохо: Челябинская область ухудшила показатели по качеству жизни

Челябинская область не попала в топ-20 российских регионов с высоким уровнем жизни. Такие данные представили эксперты рекрутингового агентства «РИА Рейтинг», проанализировав условия жизни в разных территориях и ситуацию в социально-экономической сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в тройке лидеров третий год подряд значатся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Южный Урал выглядит блекло не только, в целом, по стране, но и на фоне ближайших соседей. Челябинская область ухудшила показатели качества жизни, за год переместившись с 19 на 21 строчку рейтинга, заработав лишь 52,19 балла.

Наибольший показатель (58,46 балла) у ХМАО-Югры, занявшей 9 строчку в таблице регионов. Свердловская область улучшила показатели (56,80 балла) и добралась до 11 позиции, на 0,20 балла уступив Калининградской области.

Немногим хуже показатели качества жизни в Тюменской области – 13 место (55,81 балла).

Резко вырвался вперед Ямало-Ненецкий автономный округ, одномоментно перепрыгнув с 24 на 16 позицию с показателем 53,30 балла.

В аутсайдерах рейтинга среди уральских регионов традиционно значится Курганская область (77 место), однако в отличие от той же Челябинской, за 2017 год там отмечается положительная динамика.

Самое низкое качество жизни в стране продемонстрировали Республика Тыва, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Отметим, рейтинг строился на основе комплексного учета 72 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, малый бизнес, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава РФ, Минфина, Центробанка, сайты региональных органов власти и иные открытые источники.

Челябинск, Юлия Димова

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