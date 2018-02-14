Южноуралец, «заказавший» главу района, получил девять лет «строгача»

Вынесен приговор в отношении организатора убийства главы Красноармейского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 14 февраля, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя области. Он признан виновным в приготовлении к организации убийства двух лиц, из корыстных побуждений или по найму, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

В суде установлено, что у бизнесмена в 2006 году возник конфликт с местным предпринимателем по ведению деятельности, связанной с оказанием населению услуг по оформлению сделок по купле-продаже автомобильного транспорта. С годами личные отношения между конкурентами так и не улучшились.

Кроме того, амбициозный коммерсант, являясь жителем Красноармейского района, в 2015 году попытался занять на должность главы этого муниципалитета, однако конкурсная комиссия утвердила кандидатуру действующего руководителя. Проигравший кандидат был убежден, что сделано это было не без вмешательства самого главы района.

В итоге южноуралец решил организовать убийство обоих своих конкурентов. Он разработал план, нанял исполнителей. Однако предполагаемый исполнитель убийства добровольно сообщил в правоохранительные органы о готовящейся расправе. В итоге бизнесмен был задержан при передаче части обещанных за убийство денежных средств в сумме 600 тысяч рублей.

Кроме того, при проведении обыска по месту жительства южноуральца обнаружено огнестрельное оружие, которое не было зарегистрировано в установленном законом порядке, хотя предприниматель являлся коллекционером оружия и был знаком с порядком регистрации огнестрельного оружия.

Суд приговорил южноуральца к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, суд взыскал в счет возмещения морального вреда по 500 тысяч рублей в пользу каждого из потерпевших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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