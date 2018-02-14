Южноуральскую фирму оштрафовали на полмиллиона за нелегальную базу отдыха на Тургояке

Нелегальная база отдыха на берегу озера стоила челябинским бизнесменам в полмиллиона рублей штрафа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура провела проверку в отношении ООО «Акваресурс», арендующего два лесных участков, расположенных в охранной зоне памятника природы Челябинской области – озеро Тургояк.

«Установлено, что несмотря на ранее объявленные предостережения о недопустимости нарушений лесного законодательства указанная организация на арендованных и прилегающих к ним участках в границах охранной зоны памятника природы возвела объекты для проведения культурно-массовых мероприятий, несколько кафе, ряд деревянных домиков, деревянные настилы, дорожку из камня, спасательные посты, площадку твердых бытовых отходов, забор из профнастила и другие», – сообщили в надзорном ведомстве.

Объекты возведены в нарушение установленного режима, правил охраны и использования охранной зоны памятника природы Челябинской области озера Тургояк.

Ряд возведенных объектов не соответствует получившему положительное заключение государственной экспертизы проекту освоения лесов на лесной участок в части площади объектов, назначения и места их размещения, что нарушает условия договора аренды. Часть объектов возведена самовольно в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов на лесной участок.

Некоторые объекты возведены обществом за пределами арендованных лесных участков в отсутствие прав на указанные земельные участки.

В связи с выявленными нарушениями Челябинским природоохранным прокурором в отношении ООО «Акваресурс» возбуждены дела об административных правонаруше­ниях.

Постановлениями главного управления лесами Челябинской области юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 540 тысяч рублей.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле Челябинской природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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