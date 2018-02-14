Трансфер под вопросом: в «Солнечную долину» нельзя пускать пассажирские автобусы

В миндортрансе Челябинской области заявили об опасности маршрута мультимодальных перевозок Челябинск – Миасс – «Солнечная долина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорога от железнодорожного вокзала Миасса до горнолыжного курорта «Солнечная долина» не отвечает требованиям безопасности. Об этом заявил министр дорожного строительства и инфраструктуры Челябинской области Дмитрий Микулик.

«Это наше мнение. Я сам выезжал на место и видел сложности трафика, который планируется запустить от железнодорожного вокзала города Миасс до спортивного комплекса «Солнечная долина», – рассказал чиновник. – Там находится Тургоякское рудоуправление, там находится городская свалка. Там двигается технологический транспорт. Это объективная ситуация у этой дороги».

Если по трассе собираются запустить автобусы большой вместимости, то маршрут должен отвечать определенным требованиям безопасности, напомнил министр. «Там есть целый ряд «слепых» поворотов, – отметил Дмитрий Микулик. – Это очень серьезная ситуация, и мы видим потенциальную аварийную опасность. Не дай Бог, у нас будут какие-то проблемы с пассажирским автобусом. Поэтому мы высказываем опасения по этому направлению. Мы говорим: давайте лучше торопиться не будем, а попробуем совместно с муниципалитетом провести ряд каких-то мероприятий. Может быть, надо поставить какие-то знаки более серьезные, какие-нибудь зеркала и прочее, чтобы минимизировать риск дальнейших не очень хороших последствий. Это наши опасения как специалистов в этом направлении, и мы, соответственно, их высказываем».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.18

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