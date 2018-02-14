Суд отказал школе, требовавшей с ученика справку от фтизиатра

В Миассе суд встал на сторону родителей школьника, отказавшегося от пробы Манту и похода к врачу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского горсуда, рассмотрено гражданское дело по иску общеобразовательного учреждения к матери одного из учащихся. На протяжении всего периода обучения ребенка в школе женщина писала отказ от проведения ее сыну реакции на туберкулез. В ответ медицинский работник совместно с администрацией школы требовали предоставить справку об отсутствии у него заболевания легких. Получив очередной отказ, сотрудники учреждения обратились в суд.

В ходе судебного заседания ответчица вину не признала, заявив, что ее сын здоров, воспитывается в социально-благополучной семье, никаких подозрений на указанное заболевание в ходе плановых и иных медицинских осмотров у него не выявлено, поэтому он не нуждается в пробах Манту.

Между тем, истец настаивал, что посещение ребенком школы без соответствующей справки нарушает установленные законом нормы.

Суд согласился с доводами заявителя о необходимости соблюдения санитарных правил, однако в предъявленных требованиях отказал, отметив, что школа не провела весь комплекс мероприятий по организации раннего выявления туберкулеза у детей и на момент обращения в суд не ограничила доступ ребенка в учреждение. На основании этого судья не нашел причин обязать школьника пройти необходимое исследование и предоставить справку о состоянии здоровья.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.02.18

Трансфер под вопросом: в «Солнечную долину» нельзя пускать пассажирские автобусы. / Южноуральскую фирму оштрафовали на полмиллиона за нелегальную базу отдыха на Тургояке. / До выборов президента осталось 32 дня: при 100-процентной доступности дошкольного образования мест в детсадах катастрофически не хватает. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»