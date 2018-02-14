Южноуральцев после Дня всех влюбленных проверят на ВИЧ

Жителям Челябинской области предлагают сдать анализы на ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция стартует в челябинском ТРК «Родник» 15 февраля и продлится до воскресенья.

В день открытия южноуральцы смогут посетить небольшую выставку по профилактике ВИЧ-инфекции. Среди экспонатов – коллекция презервативов разных годов, производителей и стран, а также инсталляция вируса иммунодефицита человека в клетке, символизирующая контроль над болезнью.

Отметим, экспресс-тестирование полностью анонимно и не требует от участника предъявления каких-либо документов. В подарок прошедшие тест получат средства контрацепции и памятные сувениры.

По данным на 1 января 2018 года в Челябинской области насчитывалось 39 тысяч 27 человек, живущих с ВИЧ. За весь прошлый год выявлено 4 тысячи 435 новых случаев заражения.

Как и в 2016 году, среди способов передачи инфекции лидирует половой путь, на долю которого приходится 60% случаев. Примечательно, что в последнее время пациентами центра СПИДа все чаще становятся социально-благополучные южноуральцы.

Многие продолжают обычную жизнь, не подозревая, что являются носителями опасного вируса. Специалисты отмечают, что тест на ВИЧ в случае положительного результата поможет южноуральцам вовремя встать на учет и подобрать наиболее эффективное лечение.

Несмотря на то, что акция пройдет сразу после Дня всех влюбленных, определить, заразил ли вас партнер в праздничные сутки, увы, не удастся. Инкубационный период заболевания длится от 2 недель до 6 месяцев, в ряде случаев может затянуться до 8 месяцев – 1 года.

Челябинск, Юлия Димова

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