Дело уральского сутенера, похищавшего и убивавшего проституток, передано в суд

Участник банды сутенеров, организовавших занятия проституцией в Свердловской и Челябинской областях, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе генпрокуратуры УрФО, заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве и похищении людей в 2012-2015 годах. Участнику ОПГ вменяется организация занятия проституцией и вовлечение в нее несовершеннолетних, а также насильственные действия сексуального характера и убийство.

По версии следствия, мужчина принимал активное участие в криминальном бизнесе по оказанию интимных услуг за вознаграждение в Челябинске и Екатеринбурге. Чтобы заставить женщин и девушек заниматься проституцией члены ОПГ применяли различные методы и средства: от убеждения до шантажа, избивали жертв и ограничивали их в свободе.

В мае 2012 года, опасаясь разоблачения, сутенер убил одну из девушек, перед этим жестоко над ней надругался.

В 2015 году участников группировки задержали, однако их сообщнику удалось скрыться от следствия. Мужчину объявили в федеральный и международный розыск, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. В ходе спецоперации в марте 2017 года разыскиваемый был задержан в Сочи и арестован по решению суда.

Уголовное дело в отношении семи подельников обвиняемого ранее было направлено в суд и в настоящий момент находится на стадии рассмотрения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.02.18

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