В челябинской школе не нашли денег на бумагу для ЕГЭ

Министерство образования и науки РФ проверит челябинскую школу после жалобы родителей выпускников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме при подготовке образовательных учреждений к государственной итоговой аттестации во время «прямой линии» с министром образования Ольгой Васильевой в соцсети поведал отец челябинского школьника.

По его словам, во время сдачи выпускных экзаменов в школе не досчитались бумаги, в связи с чем учащихся попросили самим принести ее для распечатки материалов. В ответ на данное сообщение глава ведомства пояснила, что деньги из федерального бюджета поступают в регионы, откуда затем направляются в муниципальные органы власти. При этом чиновники от образования отвечают за ремонт, техническое оснащение мест проведения ГИА, в том числе закупают расходные материалы.

В случаях, когда стоит вопрос о том, что учителя должны получить бумагу для экзаменов и не получили ее, министр образования посоветовала звонить в подконтрольное ей ведомство. «Мы сейчас вместе с нашими коллегами из Рособрнадзора проверим, куда делась бумага», – резюмировала г-жа Васильева.

Отметим, ранее на дефицит расходных материалов для экзаменов жаловались ученики других челябинских школ. По данным горожан, в преддверии ЕГЭ-2018 каждому классу 9-й и 11-й параллели поручили купить две пачки бумаги, упаковку файлов и гелиевые ручки. Родители школьников обратились в региональный Минобр, однако там им заявили, что пункты проведения государственных экзаменов оснащены всем необходимым.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.02.18

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