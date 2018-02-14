Порыбачил: машину южноуральца выпотрошили, пока он ловил рыбу

Авто жителя Снежинска вскрыли, пока тот рыбачил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на озере Иртяшк недалеко от Кыштыма.

Житель Снежинска прибыл на рыбка утром. Оставил свой ВАЗ на берегу озера недалеко от базы отдыха «Огонек», сам пошел удить рыбу.

Когда же он через несколько часов вернулся, то обнаружил, что из машины исчезли магнитола, видеорегистратор, навигатор и автомобильные запчасти на общую сумму 14,5 тысячи рублей. «Преступники на стали вскрывать замок, а попросту отжали дверь, – цитирует «Кыштым24» пресс-секретаря местного отдела полиции Светлану Дятлову. – Автомобиль не был оборудован охранной сигнализацией, что позволило злоумышленникам скрыться, не привлекая внимание».

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.18

Дело уральского сутенера, похищавшего и убивавшего проституток, передано в суд. / Южноуральцев после Дня всех влюбленных проверят на ВИЧ. / Суд отказал школе, требовавшей с ученика справку от фтизиатра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»