Тяжелые времена: южноуралец стащил гаражный бокс

Житель Сатки похитил гараж, разобрав его по частям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, заявление о краже поступило в дежурную часть от жительницы села Айлино Саткинского района. Женщина пояснила, что с ее садового участка пропал гаражный бокс стоимостью 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что грабитель распилил конструкцию и вывез по частям на автомобиле. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался ранее судимый 25-летний мужчина. Задержанный признался, что успел сдать гараж в пункт металлоприема.

Также установлено, что молодой человек находится под следствием по другому уголовному делу о краже, совершенной в конце прошлого года. Южноуральца оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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