Поспешили: дорожники вернули старую схему выезда из Долгодеревенского на М-5

Дорожники отказались от новой схемы выезда из Долгодеревенского на М-5, введенной из-за повышенной аварийности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федерального управления дорог «Южный Урал», начальник ФКУ УпрДор «Южный Урал» Александр Лебедев обратился с членам комиссии по организации безопасности дорожного движения на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей с настоятельной просьбой тщательно заниматься подготовкой решений об изменении маршрутов движения вблизи населенных пунктов.

«Напряженная обстановка, возникшая вокруг закрытия 8 февраля разворотной площадки на км 18+950 а/д М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу и организации выезда из села Долгодеревенское в сторону Челябинска через транспортную развязку, расположенную на км 23+030 – км 23+500, остается резонансной и требующей компетентного разрешения», – подчеркивают в ведомстве. Однако многочисленные обращения южноуральцев в УпрДор «Южный Урал» стали основанием для признания утратившим силу решение о закрытии разворотной площадки.

Руководитель управления поручил с 16 февраля использовать предыдущую схему организации дорожного движения с использованием разворота на км 18+950. А в дальнейшем подобные вопросы решать комплексно, с учетом мнений сторон и реализовывать в полном объеме, включая горизонтальную дорожную разметку, барьерные ограждения и ТСОДД.

УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области должно обеспечить круглосуточное наличие экипажа ДПС на участке концентрации ДТП км 18+950.

Кроме того, в течении 30 дней должна быть создана рабочая комиссия из представителей и специалистов учреждения, ГИБДД, УГАДН, министерства дорожного хозяйства и транспорта, администраций района и поселения. В рамках рабочей комиссии рассмотреть оптимальные маршруты движения транспортных средств при выезде из Долгодеревенского.

Напомним, новая схема начала действовать 8 февраля. Изменения в УпрДор «Южный Урал» объяснили тем, что действовавшая ранее разворотная площадка являлась местом концентрации ДТП. «На этом месте произошло 35 крупных ДТП, в которых пострадало 46 человек, 2 человека погибло», – отмечали в управлении.

Однако новация оказалась сюрпризом для автомобилистов. В следующие дни на этом участке дороги произошло сразу несколько ДТП. В итоге губернатор Челябинской области Борис Дубровский вынужден был вмешаться в ситуацию, поручив правительству подключиться к решению проблемы. Возвращение к старой схеме стало, по всей видимости, результатом компромисса между властями области и федеральным учреждением.

Однако это лишь временное решение. «Завершение в этой истории наступит только тогда, когда будет ликвидирован очаг концентрации ДТП и на этом месте перестанут гибнуть люди. До этих пор комиссии придётся серьёзно потрудиться над разрешением вопроса в интересах пользователей федеральной дороги», – подчеркнул Александр Лебедев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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