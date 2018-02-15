Магнитогорские металлурги нашли поставщика оборудования для стана 2500

ПАО «ММК» заключило контракт с немецкой компанией на поставку оборудования для реконструкции стана 2500.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), холдинг заключил контракт с немецкой SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана 2500 горячей прокатки листопрокатного цеха №4 (ЛПЦ 4). Поставки оборудования в рамках контракта рассчитаны на три года.

Реконструкция стана является частью долгосрочной стратегической программы ММК и направлена на модернизацию работы чистовой группы клетей, в частности, на совершенствование автоматизированной системы управления технологическим процессом АСУТП.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Реконструкция стана 2500 горячей прокатки производится в рамках стратегии ММК, рассчитанной до 2025 года. После реконструкции мы получим целый ряд дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент металлопроката, снижена себестоимость продукции и увеличена мощность стана с возможностью увеличения объема отгрузки на 500 тысяч тонн в год».

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