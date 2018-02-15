Южноуралец насмерть замерз в сугробе

Житель Челябинской области погиб на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла минувшей ночью в жилом квартале Чебаркуля.

Лежащего в снегу мужчину заметили прохожие, они и позвонили в городскую службу спасения. Прибывшая на место бригада медиков пыталась реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным, накануне вечером горожанин выпивал в компании знакомых в соседнем доме, сообщает газета «Южноуралец». Поздно ночью он вышел на улицу, упал и уснул в сугробе.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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