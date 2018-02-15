Кадастровый инженер заплатит за «творческий» подход к межеванию

В Варне кадастрового инженера оштрафовали за «корректировку» межевого плана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Варненского района по обращению управления Федеральной службы кадастра и картографии по Челябинской области проверила соблюдение кадастровым инженером требований действующего законодательства при составлении межевого плана.

Установлено, что кадастровый инженер внес в межевой план земельного участка сельскохозяйственного назначения недостоверные сведения относительно точности положения характерных точек границ земельного участка и о характерных точках границ образуемых земельных участков.

Прокурором района в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Варненского района, вступившим в законную силу, кадастровому инженеру назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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