Южноуралец, надругавшийся над подростком, проведет четверть века в колонии

Житель Южноуральска получил 26 лет колонии за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Южноуральский городской суд признал 39-летнего жителя Челябинской области (женат, трое детей, ранее неоднократно судим за имущественные преступления) виновным в насильственных действиях сексуального характера, с применением насилия, соединенные с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также в разбое.

«В суде установлено, что обвиняемый в октябре 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице ранее незнакомого несовершеннолетнего мальчика, к которому применил насилие, угрожая убийством и демонстрируя нож, отвел его в свою квартиру, где заставил употребить спиртосодержащую жидкость, – рассказали в надзорном ведомстве. – В квартире, вырвав из рук мальчика сотовый телефон, обвиняемый совершил в отношении 13-летнего потерпевшего действия сексуального характера и мужеложство».

Суд приговорил виновного к 26 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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