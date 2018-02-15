Американский порнорежиссер, совращавший детей, останется за решеткой

В Челябинске суд отказал в жалобе американскому порнорежиссеру, обвиняемому в тяжких преступлениях.

Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе Челябинского областного суда, в апелляционном порядке рассмотрены материалы досудебного производства в отношении 64-летнего гражданина США, обвиняемого в изготовлении и обороте порнографических материалов с участием детей. Подсудимый пытался обжаловать постановление Курчатовского районного суда, 15 января текущего года продлившего срок содержания под стражей на три месяца – до 25 апреля. Обвиняемый настаивал на переводе из челябинского СИЗО-1 в Центр временного содержания иностранных граждан, однако суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Напомним, пожилому порнорежиссеру из США вменяют 25 преступных эпизодов, в том числе надругательство над девочками-подростками и насильственные действия сексуального характера. Потерпевшими признаны две челябинки, в момент совершения преступлений не достигшие 18 лет.

Предварительным следствием установлено, что в период с июля 2006 года по ноябрь 2015 года американец, работавший в Челябинске бизнес-тренером, обучавший деловому английскому предпринимателей и госслужащих, размещал в Интернете интимные видеоролики. Любителя «горячих» кадров оперативники вычислили по IP-адресу и наведались к нему домой. В ходе обысков в его квартире были изъяты многочисленные видео- и фотоматериалы с порнографией.

После утверждения обвинительного заключения материалы поступили в Курчатовский районный суд. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, поскольку обстоятельства касаются детей.

Челябинск, Юлия Димова

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