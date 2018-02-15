В Челябинске водитель не выпускал школьницу из маршрутки

Челябинск, Февраль 15 (Новый День, Юлия Димова) –В Челябинске водитель маршрутки запер ребенка, не оплатившего проезд.
Какпередает корреспондент РИА«Новый День», вопиющий случай произошел накануне на северо-западе областного центра. 13-летняя девочка зашла в автобус 40-го маршрута и передала водителю транспортную карту.
В ответ маршрутчик заявил, что терминал не работает и потребовал оплатить поездку наличными, ноденег у школьницы с собой не было.
Через несколько минут подросток попросила водителя ПАЗа остановиться на перекрестке улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску, однако тот проехал остановку, затормозил на проезжей части, при этом отказался открывать двери.
Девочка осталась в салоне и еще несколько минут выслушивала оскорбления водителя, требовавшего у нее деньги. Конфликт разрешила одна из женщин, сидевшая в маршрутке. Горожанка подала водителю 25 рублей, лишь после этого он выпустил девочку из автобуса.
Примечательно, что остальные пассажиры молча наблюдали за взятым в заложники ребенком.
Вернувшись домой, школьница рассказала обо всем родителям. Челябинцы уже написали жалобу на сайт городской администрации и в ближайшее время намерены обратиться в полицию.
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