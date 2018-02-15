В управлении капстроительства Озерска прошли обыски

В учреждение, подведомственное администрации Озерска, нагрянули силовики.

Как передает корреспондент «Новый День», следственные мероприятия проходили накануне в городском управлении капитального строительства. Оперативники изъяли необходимые документы. Информации о задержании чиновников, как и возбуждении уголовных дел, не поступало.

По предварительным данным, поводом для проверки стали нарушения в начислении премий сотрудникам ведомства и устройство на работу несуществующих людей, сообщает Oзерск.ru.

В пресс-службе администрации факт обысков подтвердили, заявив, что при необходимости готовы предоставить любые документы, чтобы оказать содействие работникам силовых структур.

Челябинск, Юлия Димова

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