Экология вывела Южный Урал в лидеры по употреблению лекарств

Челябинская область входит в пятерку лидеров по употреблению лекарств: всему виной онкология и передел аптечного рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы покупают медикаменты в полтора раза больше, чем, в среднем, по России (44 упаковки против 28-ми) и в два раза больше по сравнению с соседями из Свердловской и Тюменской областей. Такие данные, ссылаясь на исследования фармрынка, приводит «Российская газета».

Резкое увеличение объемов потребления лекарственных препаратов в Челябинской области эксперты связывают сразу с несколькими факторами. Один из них – рост числа аптек за счет выхода на местный рынок федеральных сетей.

Напомним, за последний месяц в Челябинское УФАС поступило большое количество жалоб на ценовой демпинг со стороны новых участников рынка. Заявители поясняют, что федеральные сети, пытаясь выжить местные компании, продают лекарственные препараты по ценам ниже закупочных. В итоге южноуральцы закрывают неприбыльный бизнес, а конкуренты мигом взвинчивают цены.

Между тем, корреляция между потреблением лекарств и количеством аптек, по мнению специалистов, не линейная. Большую роль в вопросе самообеспечения медицинскими препаратами играют также показатели заболеваемости и смертности. Так, в Челябинской области число больных онкологией в 1,4 раза выше уровня заболеваемости раком в Свердловской области при сопоставимых значениях смертности.

«За блага цивилизации приходится расплачиваться, – цитирует «РГ» главного онколога минздрава Челябинской области Андрея Важенина. – Мы живем в индустриальном регионе, курим, ведем малоактивный образ жизни, пьем воду плохого качества, питаемся нашпигованным антибиотиками мясом, пальмовым маслом, другой нездоровой пищей. Но главный канцерогенный фактор – выхлопные газы автотранспорта».

Правда, в Свердловской области делают все то же самое, и транспорта там больше, а улицы, например, в Екатеринбурге уже, чем в Челябинске, но заболевают они реже.

Напомним, в рейтингах Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Челябинска область прочно обосновалась на последнем, 85-м, месте: в регионе отмечается сильное загрязнение атмосферного воздуха из-за промышленных выбросов, низкого качества бензина и метеоусловий.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.02.18

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