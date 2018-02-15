Бывшему главе Кунашакского района смягчили приговор

Суд снизил наказание экс-главе Кунашакского района.

Как уже сообщал «Новый День», 30 июня 2017 года суд признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в мошенничестве в крупном размере, трех эпизодах получения взятки, стольких же фактах злоупотребления должностными полномочиями и назначил наказание в виде 9 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 7 миллионов рублей.

Приговор районного суда обжаловал гособвинитель, осужденный и его адвокат. Прокурор, ранее просивший для Вадима Закирова 15 лет тюрьмы и 14-миллионный штраф, настаивал на ужесточении приговора. Защита просила оправдать бывшего главу района по всем статьям, кроме мошенничества, при этом уменьшить размер содеянного по предъявленному обвинению.

Рассмотрев оба прошения, областной суд изменил приговор экс-чиновнику.

«Суд исключил из приговора Вадиму Закирову, в том числе, квалифицирующий признак – получение взятки через посредника, снизив ему наказание на два месяца, до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», – пояснили в пресс-службе облсуда.

Также осужденному уменьшен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности с 5 до 4 лет, размер штрафа оставлен без изменения.

Напомним, главу Кунашакского района задержали в апреле 2015 года по подозрению в растрате более 9 миллионов рублей при покупке непригодного здания под нужды лечебного учреждения в селе Большой Куяш, а также трех домов в Кунашаке для детей-сирот стоимостью более 10 миллионов рублей.

В ходе расследования также выяснилось, что в мае 2010 года Закиров в обмен на квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей трудоустроил жителя Кунашакского района на должность замглавы администрации муниципалитета. Ко всему прочему, чиновник получил взятку в размере 2 миллионов рублей за содействие в выполнении госконтрактов по строительству газопровода. Еще 2,5 миллиона рублей бывшему главе перепали за покупку здания детского сада по завышенной стоимости.

Челябинск, Юлия Димова

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