Стремится к нулю: на Южном Урале потеплеет

В Челябинской области ожидаются теплые выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в пятницу, 16 февраля, ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах туманы, слабая изморозь. Температура ночью -10, -15 градусов Цельсия, в низинах до -23 градусов. Днем – 2-7 градусов ниже нуля, в низинах – до -10.

В субботу и воскресенье – преимущественно без осадков. Температура ночью -12, -12, в низинах – 25 градусов мороза. Днем -1, -6, в низинах до -10.

В Челябинске завтра синоптики обещают ночью 10-12 градусов ниже нуля, днем -3, -5. В субботу и воскресенье ночью ожидается -14, -16, днем 2-4 градуса ниже нуля. Из осадков прогнозируется лишь небольшой снег в ночь на пятницу. В дальнейшем до конца недели осадков не ожидается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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