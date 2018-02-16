В Коркино уволили замдиректора детдома, оплатившую свои штрафы из денег воспитанников

По инициативе прокуратуры Коркино заместитель директора детского дома уволена в связи с утратой доверия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в МКУ «Центр помощи детям «Добрые сердца».

Установлено, что заместитель директора указанного учреждения, временно исполняя обязанности директора, незаконно оплатила административные штрафы, назначенные ей комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, за счет денежных средств, снятых с лицевых счетов воспитанников детского дома, на общую сумму свыше 22 тысяч рублей.

Коркинским городским судом она признана виновной в превышении должностных полномочий и приговорена к уплате штрафа в 20 тысяч рублей.

По результатам проверки прокурором города внесено представление директору МКУ «Центр помощи детям «Добрые сердца» с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства и решить вопрос о прекращении трудовых отношений с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МКУ «Центр помощи детям «Добрые сердца».

По требованию прокурора женщина уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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