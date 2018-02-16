Челябинку, бывшую «звеньевой» в сети наркодилеров, отправили в колонию на восемь лет

Челябинка отправлена в колонию за руководство преступной группой, занимавшейся сбытом наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал 26-летнюю жительницу города виновной в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением, координации преступных действий, сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, а также легализации денег в крупном размере.

В суде установлено, что девушка с августа 2014 года до момента задержания в ноябре 2016 года являлась руководителем одной из организованных групп, входящих в состав преступного сообщества.

Под руководством злоумышленницы горожане, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, помещали наркотические средства в места скрытого хранения – «закладки». Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято не менее 758,311 грамма различных видов наркотических средств.

Кроме того, челябинка совершала операции с денежными средствами, приобретенными в результате сбыта наркотических средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Общая сумма легализованных денежных средств составила свыше 3,5 миллиона рублей.

С учетом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, активного способствования в изобличении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 95 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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