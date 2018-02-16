В южноуральских школах кормят просрочкой и не докладывают рыбу

В школах Челябинской области меню составляют, не обращая внимания на физиологические потребности учащихся.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, специалисты ведомства проанализировали состояние питания в образовательных учреждениях Челябинской области за 2017 год.

На контроле Роспотребнадзора находится 975 общеобразовательных учреждений. Не организовано питание школьников в 4-х школах Увельского и Каслинского районов.

При этом региона явно отстает от общероссийских показателей. Так, по данным годовой статистической отчетности горячее питание получают 88,0% школьников, из них с 1 – 4 класс – 96,4 % (РФ – 99,1 %), с 5-11 класс – 81,3 % (РФ – 83,0). 2-х разовым питанием охвачено – 16,4 % (РФ – 38,9 %).

«Рацион питания составляется, исходя из суммы, без учета физиологической потребности в основных белковых продуктов. Отмечается невыполнение норм питания по рыбе, творогу, овощам, фруктам и сокам», – отметили санитарные врачи.

Питание в дошкольных образовательных организациях организовано 3 – 4 раза в день, в зависимости от пребывания детей. Сумма дневного рациона до 110 рублей в день на одного ребенка. Питание в основном организуют учреждения, в штате которых находятся сотрудники столовых. Выполнение норм питания по основным белковым продуктам в пределах нормы – мясопродукты, масло сливочное, но отмечается дефицит в рационе творога, овощей, фруктов, соков.

В течение года управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проводится ежемесячный мониторинг о состоянии качества питания. В 1,9 % отмечено нарушение технологии приготовления пищи, что может послужить причиной возникновения заболеваний. В 5,2 % рацион питания не соответсвовал по полноте закладки и калорийности. Витаминизация блюд в течение года проводится только в дошкольных организациях, в школах – в период летних каникул. В течение года были установлены факты поступления фальсифицированной готовой продукции в дошкольные организации (масло сливочное, молоко, сыр), где заявленный состав не соответсввовал по содержанию растительных жиров. В адрес производителей и поставщиков подготовлены предписания и приняты меры административного принуждения.

В ходе контрольных мероприятий специалисты ведомства чаще всего регистрировали такие нарушения, как не выполнение норм питания по основным пищевым продуктам, нарушение технологии приготовления блюд, нарушение технического регламента о безопасности пищевой продукции, нарушение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках, нарушение сроков реализации продукции.

За 2017 год за различные нарушения в организации питания были привлечены 385 должностных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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