Власти Миасса объявили карантин

В Миассе официально признали начало эпидемии ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», произошло это сегодня в ходе заседания штаба по гриппу, куда вошли представители мэрии Миасса, медицинских учреждений, Роспотребнадзора, полиции и специалисты других служб.

По данным медиков, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и ротавирусной инфекцией превышен в городе на 23%. «Такой рост обычно предшествует эпидемии гриппа, поэтому требуется оперативно принимать карантинные меры, – пишет NewsMias. – Специалист пояснила, что ситуация в области неоднозначна: на десяти территориях карантин уже введен, но вирус гриппа не выделяется нигде. В итоге члены штаба всё же приняли решение о признании ситуации эпидемической и введении в Миассе карантинных мероприятий».

Согласно решению штаба, в городе задействован комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ, карантина введен в лечебных и социальных учреждениях. Следующим шагом станет наполняемости школ: если в образовательных учреждениях отсутствует более 20% учащихся, учебный процесс будет приостановлен минимум на неделю. Пока речь идет не о всеобщем карантине, а о по-классном.

Кроме того, будут отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия в закрытых помещениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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