В Челябинской области на приграничной дороге вводится ограничение движения

На дороге Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан на 9 месяцев ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ управление дорог «Южный Урал», в связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан на участке км 143+000 – км 144+430 с обустройством подъездов к пункту пропуска через государственную границу МАПП «Бугристое» в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспортных средств, в виде ограничения скорости и организации реверсивного движения, с 21 февраля 2018 года по 15 ноября 2018 года.

Работы выполняются за счет средств федерального бюджета. Новая схема движения будет действовать с 21 февраля 2018 года по 15 ноября 2018 года, в соответствии с утвержденной в ФКУ Упрдор «Южный Урал» схемой организации движения на период выполнения работ, которая согласована с ГИБДД по Челябинской области. «Реконструкция дороги у МАПП «Бугристое» в Челябинской области будет прогнозируемо сопровождаться скоплением транспорта, – предупредили в ведомстве. – Просьба планировать маршрут, по возможности избегая участков реконструкции».

Челябинск, Виктор Елисеев

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