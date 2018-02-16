В Миассе выпивоха сорвал противопаводковые учения

Нетрезвый южноуралец перепугал экстренные службы во время учений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 15 февраля, в поселке Тыелга около 11:00.

На берегу одноименной реки проходили противопаводковые учения. Когда тренировка приближалась к концу, к месту учений подошел явно нетрезвый тыелгинец и со словами «Так давайте просто подорвем лед» бросил на речной панцирь боевой снаряд.

Переполошившиеся сотрудники экстренных служб тут же вызвали «скорую помощь», минеров, кинологов. Между тем, выпивоха беспечно предложил обменять на бутылку еще один снаряд, остававшийся у него дома.

Как пишет U74, позднее при обыске у южноуральца обнаружили не только второй снаряд, но и арбалет пистолетного типа. От греха подальше, самозваного взрывника отправили в изолятор временного содержаний – до выяснения обстоятельств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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