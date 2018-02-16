Гибель рабочего в шахте лифта челябинской новостройки закончилась уголовным делом

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти строителя.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла днем 13 января на территории строящегося дома по улице Братьев Кашириных. Прораб сорвался в шахту лифта и от полученных травм скончался.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой было установлено, что ограждения лифтовых шахт на строящемся объекте, не соответствуют требованиям ГОСТ, – сообщили в региональном управлении СКР. – В этой связи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, подчеркнули в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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