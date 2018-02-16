Гособвинитель потребовал добавить к сроку экс-сенатора Цыбко пять лет

В прениях в Челябинском областном суде государственный обвинитель потребовал ужесточить приговор экс-сенатору Константину Цыбко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялось очередное заседание апелляционной коллегии Челябинского областного суда по делу бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, приговоренного за взятки к девяти годам колонии строгого режима.

Этот приговор обжаловали как адвокаты экс-сенатора, так и прокурор. Сегодня государственное обвинение закончило выступать в прениях. Представитель прокуратуры попросил включить в состав обвинения еще два эпизода получения взятки и приговорить Константина Цыбко к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом 500 миллионов рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года.

Сам экс-сенатор продолжает настаивать на полной своей невиновности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.18

Бросили дважды: в больнице Копейска детей-отказников лишили ухода и присмотра. / Мэрия Челябинска начала вытеснять маршрутки с востребованных направлений. / Гибель рабочего в шахте лифта челябинской новостройки закончилась уголовным делом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»